Pordenone - Juve Stabia 2-1, LE PAGELLE, Strizzolo decisivo per il risultato. Grandi prestazioni di Burrai e Gavazzi

Di Gregorio 6 - Solita sicurezza nelle uscite alte. Tenta il miracolo sul rigore di Di Mariano ma questa volta non ci arriva

Almici 6 - Ottime coperture del laterale neroverde sempre attento in fase difensiva

Barison 6 - Rientra bene il centrale ramarro. Mai in sofferenza questa sera

Bassoli 6,5 - Grandi chiusure e un ottima marcatura sugli attaccanti avversari. Si sta rendendo molto utile alla causa ramarra

Gasbarro 6 - Luci ed ombre del nuovo acquisto neroverde. Suo l'assist decisivo per il vantaggio di Gavazzi, dopo una serie di finte che lasciano impietrito il diretto avversario. Colpevole in occasione del rigore.

Misuraca 6 - Blocca il gioco degli avversari con lucidità. Manca qualcosa in avanti.

Burrai 6,5 - Gestisce il gioco ramarro come nella prima parte della stagione. Suo l'assist decisivo per il goal di Strizzolo con un perfetto calcio d'angolo

Pobega 6 - Lotta tantissimo in mezzo al campo. Sente un po la stanchezza delle due partite ravvicinate nella ripresa

Gavazzi 7 - Altra prestazione da manuale de numero 7 ramarrro, ancora decisivo con il goal che sblocca la partita. (Dall' 86' Mazzocco s.v.).

Bocalon 5,5 - Un po sottotono rispetto alla partita di Empoli, lotta contro la difesa ospite ma non incide (Dal 55' Ciurria 6,5 - Entra bene in partita, ha la possibilità di segnare con un siluro sotto l'incrocio ma Provedel si supera e manda in corner).

Strizzolo 7 - Corre, pressa, dialoga con i compagni, segna il goal decisivo e mette in campo le qualità dimostrate nella prima parte della stagione dopo un periodo un poco opaco