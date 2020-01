Frosinone - Pordenone 2-2, LE PAGELLE, Gavazzi e Pobega incantano, Candellone si sblocca

Di Gregorio 6,5 - Prende due goal senza nessuna colpa. Prova a volare sulla punizione di Dionisi ma è troppo perfetta. Sul rigore superDig allunga la manona ma nulla può sulla seconda battuta a rete. Il portierone neroverde comincia l'anno con la solita sicurezza.

Semenzato 5 - Si vede poco e non incide mai, sfortunato a causare il fallo che porta al goal di Dionisi.

Camporese 6,5 - Altra prova da leader del centrale neroverde che controlla la difesa e stringe i denti nel finale per evitare il cambio in un momento delicato

Barison 6,5 - Insieme a Camporese forma un muro difficilmente valicabile dagli avversari che oggi trovano il goal solo su calcio piazzato

De Agostini 6,5 - Il capitano fornisce una prova di quantità e qualità sia in avanti, con cross pericolosi e precisi, che in difesa, quando, ad inizio ripresa, si fa trovare pronto a salvare la palla sulla linea di porta.

Misuraca 5,5 - Non la miglior partita del centrocampista neroverde che non riesce a emergere con giocate significative

Burrai 6 - Impreciso sui calci piazzati che sono il suo sigillo di qualità. Buona la sua prestazione in interdizione, dai suoi piedi partono tutte le azioni ramarre

Pobega 7 - Tornato finalmente sui grandi livelli mostrati ad inizio stagione in fase offensiva. Trova il goal con un inserimento di alto livello concluso con un esterno preciso. Fenomenale con la sua fisicità durante la fase difensiva.

Gavazzi 7 - Probabilmente il migliore in campo dei friulani. Serve, in maniera fortuita, un assist per Strizzolo ma Bardi si oppone. Allora si mette in proprio e conclude da fuori favorendo il goal di Candellone. Non contento nella ripresa serve la palla per il momentaneo vantaggio firmato da Pobega. Oggi davvero una forza della natura difficilmente gestibile dai sui avversari (Dal 90' Mazzocco s.v.).

Strizzolo 5,5 - Sbaglia il colpo del possibile pari facendosi neutralizzare da Bardi e questo lo manda sotto la sufficienza. Per il resto solita partita di sacrificio e disponibilità (Dal 71' Bocalon 5,5 - Entra nei minuti finali per dare la scossa alla partita ma non riesce a imporsi).

Candellone 6,5 - Riesce a regalarsi la prima rete stagionale raccogliendo la corta respinta dopo il tiro da fuori di Gavazzi. Lotta su ogni pallone e si vede che il goal lo ha galvanizzato