Apu OWW-Roseto Sharks 84-61, LE PAGELLE: degna conclusione per i bianconeri nella gara pre-natalizia

Vittoria netta e prestazione decisamente convincente dell'Apu contro una Roseto troppo spenta quest'oggi. Partita già avviata sui binari giusti soprattutto nel secondo quarto, con lo strappo decisivo messo in atto negli ultimi due parziali. Udine è, dunque, riuscita a offrire ai tifosi il miglior regalo di Natale possibile, una vittoria ottenuta sofrendo decisamente poco. Ecco le pagelle di questa partita:

Cromer 8: 5/9 da tre, una prova di continuità offensiva notevole. In giornate del genere è inarrestabile.

Gazzotti 6: inizio di gara macchinoso, proseguio decisamente migliore, con due triple e una presenza solida nella propria metà campo.

Amato 7: "sbombarda" il giusto da tre ma mette due ciliegine sulla torta, due assist ad Antonutti che valgono il prezzo del biglietto.

Antonutti 8: leader di questa squadra, se ci fosse ancora bisogno di ribadirlo. Efficiente ed efficace, chiude con 16 punti e una meritatissima standing ovation.

Fabi 7: sarà la nuova posizione ma un Fabi così a suo agio non lo vedevamo da inizio anno. Sta crescendo e questo è un grosso bene.

Zilli 6: sempre lì, a faticare sotto canestro contro avversari con i quali, se non altro per stazza, dovrebbe ben battagliare. Non sempre è così.

Jerkovic 5,5: entra per giocare pochi minuti ma non esprime mai il suo meglio

Beverly 6: in attacco è un fattore notevole, in difesa mostra qualche crepa. Eccolo qui, dunque, il margine di miglioramento sul quale lavorare.

Penna 7: che bello veder giocare così questo ragazzo, con leggerezza e personalità. Ha ritrovato una forma fisica da top, può prepararsi a giocare molti più minuti.

All. Ramagli 7,5: ottima prova, sempre in controllo contro un avversario che, per perdere, ci ha messo anche del suo. Udine ha comunque dimostrato di esserci e questo non è poco. Che dire ancora, buon Natale!