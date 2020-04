Sconcerti: "Non sarà un calcio normale. Udinese-Fiorentina sono state partite dove praticamente non si è giocato"

La Serie A vuole tornare presto in campo. Una scelta che però non mette assolutamente tutti d'accordo. "Non trovo estremamente divertente per uno spettatore pensare al calcio in questo momento. Ci sono ancora centinaia di morti al giorno, con un’epidemia da mettere a posto" ha detto Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo nazionale - "Più facciamo tamponi e più troviamo contagi, non è la situazione ideale per pensare di giocare a calcio. Si deve aspettare, restando pronti a qualsiasi soluzione. Quando la situazione sarà sotto controllo, ci vorrà un giorno per fare il calendario. I tentativi da fare adessot li gestisce il virus, non li gestiamo noi. Quando sarà possibile tornare a gioire? Fino a che non ci saranno i vaccini, non sarà più un calcio normale. Due mesi fa ho visto una partita vera tra Juventus e Inter, era decisiva, una gara ad eliminazione. E’ stata bella, ma altre gare come Udinese-Fiorentina sono state diverse, praticamente non si è giocato.