Oddo: "Lasagna potrebbe fare molto di più credendo in se stesso, il salto da fare è mentale più che tecnico e tattico"

Massimo Oddo, ex tecnico dell'Udinese, ha parlato ai microfoni del Messaggero Veneto di Kevin Lasagna, che proprio sotto la gestione del mister pescarese diede il suo meglio ormai due stagioni fa. Ecco le sue parole:

"Ho grandissima stima del giocatore che potrebbe fare molto di più credendo più in se stesso. Kevin è introverso, timido, dà sempre la sensazione di non essere sicuro, quindi il salto da fare è mentale più che tattico e tecnico. È uno di quei ragazzi che si sente in fiducia quando la squadra va bene, ma che è poco lucido quando le cose non vanno benissimo".

"La coppia con Okaka? Insieme formano un'ottima coppia. Rifacendomi alla mia Udinese, Okaka ricalca il Maxi Lopez che avevamo e che era capace di aprire gli spazi per poi servire Kevin, che per la mia idea di calcio si esprimeva al massimo avendo vicino proprio una spalla capace di mandarlo al tiro".