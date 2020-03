Messaggero Veneto, le pagelle: Nuytinck il migliore, bene anche Musso e Becao, Nestorovski e Jajalo deludono

Queste le pagelle dell'Udinese secondo il Messaggero Veneto.

MUSSO 6,5 - Blocca la conclusione di Duncan, ma soprattutto nel finale si distende sulla destra per respingere il destro di Chiesa. Era l'ultima azione della partita o quasi.

BECAO 6,5 - Partita attenta e applicata. E di fronte aveva due attaccanti che nel cambio di marcia hanno una delle loro armi migliori. Uno dei più convincenti.

EKONG 6 - Sul pezzo dall'inizio alla fine. Se Vlahovic si vede poco il merito è anche suo

NUYTINCK IL MIGLIORE 6,5 - Il palo colpito da Milenkovic nasce da un suo rinvio non impeccabile con il sinistro, ma è l'unica macchiolina di un'altra partita che conferma come Gotti faccia bene a non rinunciare mai all'olandese. Nei duelli corpo a corpo nessuno dei viola è riuscito ad andargli via. Emblematico l'anticipo su Vlahovic sulla trequarti viola che ferma una ripartenza pericolosissima. Fuori posizione sull'occasione di Duncan? No, il vero errore è di De Paul che passa la palla a Badelj.

LARSEN 6 - Nel primo tempo resta molto sulle sue, nella ripresa cerca molto di più il dai e vai con De Paul. In fase difensiva ha concesso poco e niente.

DE PAUL 5,5 - Un bel destro da fuori che esce di poco, ma anche due palloni sanguinosi persi in uscita e quell'azione a inizio ripresa in cui non calcia mai che fa irritare.

JAJALO 5 - Torna titolare perché Fofana non è al meglio. Non è la guida delle prime gare di campionato e così non sfrutta l'occasione offertagli da Gotti.

MANDRAGORA 6 - Torna a fare la mezzala e questo gli permette di proporsi un po' di più con e senza palla. Un bel sinistro a incrociare all'inizio e l'assist per Okaka.

SEMA 6 - Primo tempo propositivo, ma i cross non sono sempre precisi. Cala nella ripresa.

OKAKA 5,5 - Quel pallone girato di testa sopra la traversa è un gol sbagliato. Gli avversari contengono la sua fisicità.

NESTOROVSKI 5 - Nessuno discute l'impegno, la sostanza sì. Un sinistro respinto da Caceres. Stop.

LASAGNA 6 - Un sinistro respinto, ma soprattutto un provvidenziale recupero difensivo.

FOFANA 5,5 - Un destro deviato a gioco fermo, un altro in curva. Non cambia la gara.

ZEEGELAAR SV - Gioca gli ultimi minuti.