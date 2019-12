Marino: "Siamo in linea con i nostri traguardi, vogliamo gettare le basi per il futuro"

Durante l'intervista concessa ai microfoni di Tutti Convocati (in onda su Radio 24), Pierpaolo Marino ha tracciato anche un bilancio del campionato dell'Udinese. Queste le sue parole:

"La stagione dell'Udinese? Siamo in linea con i nostri traguardi. La nostra unica ambizione era quella di fare un campionato di transizione e gettare bassi per il futuro. L'obiettivo era finire il girone d'andata sui 20/21 punti. Speriamo di farli. Quest'anno si è capito subito che non ci sarebbero state squadre materasso. Le neopromesse si stanno comportando bene e le sorprese, alla fine possono arrivare. Bisogna stare molto attenti".