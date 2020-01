Gazzetta dello Sport - Teodorczyk può partire. Fofana resta in bianconero

Teodorczyk potrebbe essere in uscita (Anderlecht) e in quel caso l’Udinese dovrebbe trovare un sostituto. In entrata al momento l’ipotesi più concreta riguarda il terzino sinistro Zeegelaar che diventerebbe l’alternativa sulla sinistra a Sema. Il giocatore dell’Udinese che al momento ha più mercato è Fofana, ma difficilmente Gino Pozzo smonterà il centrocampo ora che Gotti con l’ivoriano, Mandragora e De Paul ha trovato la quadra.