Fofana: "Se c'è un compagno in posizione migliore è giusto dargli la palla per segnare, così diventa tutto più semplice"

Seko Fofana, che ha dato il via a due gol su tre, ha parlato nel post partita: "Quando c'è un compagno in buona posizione è giusto servirlo, così si cresce ed è più facile per tutti. Possiamo fare ancora di più e meglio, ora c'è una partita dura contro la Juventus, ci prepareremo al meglio. Classifica? Non la guardo, voglio fare bene sempre, così come la squadra. De Paul? Rodrigo è come un fratello, giochiamo assieme da tanto, sappiamo entrambi come ci muoviamo, cerco di metterlo in condizione quando posso di rendersi pericoloso, perchè ha qualità e un buon calcio, abbiamo un gran rapporto, mangiamo fuori spesso assieme e parliamo sempre".