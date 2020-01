Ekong: "Sassuolo forte, oggi un grande test per noi"

William Troost-Ekong ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Udinese-Sassuolo. Le sue dichiarazioni:

"Le due vittorie con Cagliari e Lecce sicuramente sono state molto importanti per cui sono convinto che la nostra fiducia sia cresciuta".

"Per noi ogni partita è un test per tutta la squadra. Il Sassuolo è forte, palleggia con grande calma e gioca con grande velocità negli ultimi 30 metri: quello di oggi è un grande test per la difesa".



"Quella di oggi è una partita molto particolare perché come ho già detto il Sassuolo è una squadra molto forte ma penso che possiamo vincerla se mettiamo in campo aggressività e sostanza".