De Paul: "Penso sempre a crescere e a dare il massimo in campo, sono grato all'Udinese"

Rodrigo De Paul ha concesso un'intervista ai microfoni di France Footbal, ecco le sue parole:

"La quarantena in Italia va bene, dobbiamo aiutarci l'un l'altro restando a casa almeno fino al 23 marzo, poi vedremo cosa succederà. Per passare il tempo bevo mate e gioco con mia figlia. Dobbiamo rimanere in casa, non possiamo fare altro".

"Qui continuo a crescere e a vedere i frutti del mio lavoro. Io personalmente penso sempre a crescere e a mettere il mio massimo in campo, così i risultati saranno una naturale conseguenza. Sono nato trequartista puro, ma da professionista non ci ho praticamente mai giocato. Infatti ho iniziato da ala sinistra e ho finito da mezzala, anche se nella testa sono cresciuto come trequartista e questo mi porta a cercare sempre la verticalizzazione".

"Voglio vincere la Coppa America. Come club, mi piacerebbe giocare in Champions League, come mi era successo a Valencia. Sono grato all'Udinese, penso di aver fatto molto bene. Poi vedremo cosa succederà in estate".