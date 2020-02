Brunner su Musso: "Non vanno fatti allarmismi per gli ultimi errori, fanno parte di un percorso di crescita da parte di un portiere giovane di livello assoluto"

Alex Brunner, preparatore dei portieri dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv di Juan Musso, apparso in calo nelle ultime uscite. Queste le sue dichiarazioni:

“Questa fase di leggera flessione, durante la quale si sono verificati alcuni errori, rientra in un processo di crescita affrontato da un portiere giovane. Ma è attraverso le prestazioni meno positive che nasce la possibilità di capire quali siano gli aspetti che necessitano di un miglioramento. Inoltre è giusto considerare che nell’arco delle 38 partite stagionali possa verificarsi una fase meno positiva. Non va fatto alcun tipo di allarmismo, perché siamo di fronte a un portiere di livello assoluto. Per mezzo del lavoro faremo si che lui torni a essere quel valore aggiunto di cui la nostra squadra ha bisogno.”