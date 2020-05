Gelson Fernandes si ritira: "Ho voluto scegliere da solo quando smettere"

Gelson Fernandes, classe '86, centrocampista che in Italia è noto per aver visto la maglia di Chievo e, soprattutto, Udinese, ha annunciato il proprio ritiro al termine della stagione. “Ho sempre voluto scegliere da solo il momento di smettere, senza che fossero altre situazioni a decidere per me. - ha spiegato lo svizzero – Ora quel momento è arrivato e ringrazio l'Eintracht perché mi ha dato molto”.