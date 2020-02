Armero ne ha combinata un'altra: arrestato in Colombia per guida in stato di ebbrezza

Pabo Armero ne ha combinata un'altra. L'ex laterale sinistro dell'Udinese, oltre settanta presenze con la maglia bianconera, è stato infatti arrestato domenica in Colombia nei pressi di Calì per guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto spiegato dalla polizia locale, Armero si trovava a bordo di un Ford Explorer quando ha ignorato lo stop di un posto di blocco e, fermato successivamente da un’auto di pattuglia, si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro. A quel punto è stato trasferito alla stazione La Voragine, dove si è reso protagonista di una discussione con gli agenti di polizia.

Non è sicuramente la prima volta che Armero si rende protagonista in ambito extra calcistico. Nel 2011, quando ancora militava nell'Udinese, venne fermato in compagnia di una ragazza rumena dai carabinieri, verso i quali inveì rifiutando l’alcoltest e provando a corromperli. Nel maggio del 2016 Armero venne arrestato per violenza domestica nei confronti della moglie, mentre nel dicembre dello stesso anno l'ex Udinese si rese protagonista di una litigata su un aereo che dall'Italia lo stava portando in Sudamerica. Nel 2018, infine, Armero si era presentato completamente ubriaco ad una seduta della Nazionale colombiana, venendo prontamente allontanato.