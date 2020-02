Ancora una sconfitta per l'Under 16 bianconera, che in casa perde 4-2 contro la Spal seconda in classifica. Le reti dei friulani firmate da Gotter e Centis non hanno impedito all'Udinese di evitare il tracollo. L'Under 16 bianconera rimane penultima in classifica a 11 punti.