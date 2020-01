L'Under 16 cade a Bergamo contro la capolista Atalanta

ATALANTA-UDINESE 3-0

Marcatori: 18'pt Biral, 26'pt Ndour, 32'pt Stabile



ATALANTA Bertini, De Palma (1'st Monterosso), Regones (17'st Oliveri), Guerini, Truosolo (24'st Bordiga), Colombo (17'st Cellerino), Biral, Ndour, Stabile (6'st Lo Giudice), Muhameti (24'st Invernizzi), Omar (6' Vitucci). A disp. Maglieri, Agliardi. All. Fioretto

UDINESE Barlocco (34'pt Saccon), Auber (1' Iob), Duca, Campana (34'pt Vegetali), Berthe, Manitta, Podda, Bassi, Gotter, Centis (20'st Pafundi), Tell. A disp. Biscardo, Iob, Iljazi, Florio. All. Rossi

Arbitro Zambetti di Lovere

Assistenti Rubolino e Colella

Angoli 8/1



Non basta una volenterosa Udinese per fermare la capolista Atalanta nella 14^ giornata del campionato Allievi Nazionali U16. Nerazzurri che chiudono la partita nel primo tempo con le reti di Biral, Ndour e Stabile anche se la formazione ha dato il massimo e non ha mai mollato andando alla conclusione in diverse circostanze.



In classifica l'Atalanta allunga in vetta a quota 35 punti, mentre l'Udinese resta al 12° posto con 11 punti.