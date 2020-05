L'Udinese e la ripresa, nessun ostacolo ma solo una richiesta di maggiori chiarimenti da parte delle istituzioni

Tornare a giocare sì ma solo se ci saranno le condizioni. E' questo il pensiero dell'Udinese a riguardo della ripresa del campionato. Dopo il malcontento generato nei vertici del calcio italiano dalle dichiarazioni del paròn Pozzo, la società ha dato la sua disponibilità alla Lega per la ripresa. Nessun ostacolo, quindi, come qualcuno aveva ipotizzato nei giorni scorsi ma soltanto un sollecito alle istituzioni per far sì che possa arrivare al più presto un chiarimento del protocollo sanitario da rispettare e soprattutto del tema delle responsabilità. Avanti allora nella piena unità d'intenti anche se è apparsa chiaramente la voglia dell'Udinese di concetrarsi sul prossimo campionato piuttosto che su quello in corso.