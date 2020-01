Teodorczyk-Besiktas: il polacco non sarà una pedina di scambio per arrivare a Ljajic

No, Teodorczyk non sarà la pedina di scambio per arrivare a Adem Ljajic. Vero che il Besiktas, proprietario del cartellino del fantasista serbo, ha avviato i contatti con l'Udinese per acquisire, in prestito con opzione di riscatto, il centravanti polacco ma si tratterebbe in ogni caso di una trattativa a sé. Due discorsi quindi diversi, il primo, quello di Teo, più facile da concretizzare anche in breve termine, il secondo invece, quello dell'ex Fiorentina, Roma e Toro, maggiormente complicato e legato più a giugno che a gennaio.