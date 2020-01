Prestito con diritto di riscatto per Ljajic, il Besiktas preferirebbe una cessione a titolo definitivo

Pagato 8 milioni dal club turco e con un contratto in scadenza nel 2022, Ljajic piace moltissimo all'Udinese. L'idea sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, formula che non convince il Besiktas: la dirigenza turca preferirebbe infatti una cessione a titolo definitivo. Si lavora sulla formula, ma la volontà del giocatore è chiara: Ljajic vuole tornare in Italia. Sul fantasista serbo, oltre ai friulani, c'è anche l'Hellas Verona.