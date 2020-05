Alex Meret la chiave per trattenere Juan Musso all'Udinese? Intreccio di mercato tra l'ex portiere bianconero, ora a al Napoli, e l'estremo difensore argentino. Entrambi sono corteggiati dal Milan, che cerca l’erede di Donnarumma, e dall’Inter, che pensa al post Handanovic. Il portiere partenopeo, però, è un affare, almeno sulla carta, più facile. Con l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso ha perso il posto da titolare o ora si ritrova sul mercato ad un prezzo più accessibile rispetto a quello di Musso. 25 millioni per Meret basterebbero, l'Udinese per Musso, invece, ne chiede 30. In un domino dei portieri il tassello del friulano potrebbe essere decisivo.