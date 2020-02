Matri non è un obiettivo dell'Udinese

Il futuro di Alessandro Matri, attaccante svincolatosi lo scorso gennaio dal Brescia, è ancora in bilico. Il Pescara lo cerca insistentemente, sulle sue tracce ci sarebbe anche il Las Palmas, club delle Canarie. Diverse squadre ma non l'Udinese. I bianconeri, affetti dal problema gol, non stanno cercando nessun rinforzo sul mercato svincolati come invece qualcuno nelle scorse ore aveva ipotizzato. L'ex Milan e Juve non è assolutamente un obiettivo bianconero.