L'ipotesi Barba si chiude definitivamente, andrà al Benevento

Il Benevento avrebbe trovato il sostituto di Antei, infortunato, al centro della difesa. Si tratta di Federico Barba del Chievo Verona, ma attualmente in prestito al Real Valladolid in Spagna. Il classe '92 era stato accostato con forza all'Udinese all'inizio di gennaio, ma evidentemente l'interesse non era realmente così intenso. Stando a quanto riportato da TMW, il ragazzo trasferirà in giallorosso in prestito con obbligo di riscatto.