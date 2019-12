L'Atalanta avrebbe fissato il prezzo per Kulusevski, l'Inter vuole o lui o Vidal

Si fa un gran parlare del possibile approdo all'Inter di Rodrigo De Paul, ma attualmente i nerazzurri sembrano orientati altrove. In cima alla lista dei desideri infatti ci sono, come sappiamo, Kulusevski, apprezzato dalla società, e Vidal, voluto fortemente da Conte. In particolare per il ragazzo di proprietà dall'Atalanta sembra ci siano delle novità. Gli orobici avrebbero infatti fissato il prezzo a 40 milioni, non un euro di meno. Non solo la squadra milanese però su di lui, Juventus, Bayern Monaco e Liverpool vorrebbero impostare un discorso per giugno, mentre il Manchester United vorrebbe fare concorrenza a Marotta e avrebbe già presentato un'offerta da 30 milioni complessivi, rifiutata dalla Dea.