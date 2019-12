Il Parma pensa a Teodorczyk e Sierralta

Con Inglese e Cornelius infortunati, il Parma si è ritrovato nelle ultime settimane a dover adattare giocatori al ruolo di punta centrale. Ecco dunque che gli emiliani potrebbero correre ai ripari, cercando un attaccante in questa sessione di mercato. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Parma avrebbe messo gli occhi su Lukasz Teodorczyk, giocatore che effettivamente in bianconero ha trovato poco spazio fino ad ora.

Non solo un attaccante, D'Aversa avrebbe chiesto alla dirigenza giallobù anche il ritorno di Francisco Sierralta, difensore classe '97 che all'Udinese è ancora fermo all'unica partita disputata in Coppa Italia e ai zero minuti in campionato.