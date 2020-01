De Maio, cessione al momento in stand by

Sebastain De Maio è in uscita, o almeno lo era fino a qualche ora fa. Il difensore, sulle cui tracce ci sono Genoa e Brescia (c'era anche il Bologna tanto che ieri il giocatore si trovava, e non a caso, nel capoluogo felsineo), potrebbe ora restare in bianconero. Il motivo? Gino Pozzo, dopo un'attenta riflessione con il ditì Marino, vista anche la partenza di Opoku e un Samir ancora ai box, avrebbe deciso in serata di non cedere un altro difensore senza prima avere in mano una valida alternativa. Alternativa che sembrava essere l'austriaco del Watford Prodl, che resta però ancora da convincere ad accettare il progetto bianconero. Per ora cessione in stand by, si attendono sviluppi.