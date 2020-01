Criscitiello: "Ultimi giorni di mercato, tra domani e giovedì l'Udinese farà almeno un acquisto"

Movimenti dell'ultimo minuto in casa Udinese? A parlarne è stato Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia e di Udinese Tv: "La Roma, chiamata a sostituire Zaniolo, aveva fatto un sondaggio per Mandragora ma l'Udinese l'ha rispedito al mittente. La Fiorentina invece era tornata timidamente a farsi sotto per De Paul, con Daniele Pradè che lo avrebbe voluto fortemente ma l'Udinese ha detto che non se ne parla proprio. Potrebbe essere ceduto invece De Maio, mentre tra mercoledì e giovedì verrà fatto almeno un acquisito. Almeno uno, poi potrebbe esserci anche un investimento per il futuro. Una, forse due uscite secondarie ma allo stesso tempo anche un'entrata in questi ultimi giorni di mercato".