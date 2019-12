Contatto Inter-Udinese per De Paul: la situazione non si sblocca

Tutto fatto per De Paul all'Inter? No. Secondo diverse fonti milanesi, l'ultimo contatto tra il direttore tecnico Pierpaolo Marino e l'ad neroazzuro Piero Ausilio non avrebbe affatto sbloccato la situazione. L'Udinese si è detta non molto disponibile a cedere il suo giocatore con più qualità in una situazione di classifica precaria. Solo un'offerta davvero irrinunciabile (7 milioni subito + 28/30 di riscatto a giugno) potrebbe far cambiare idea ai Pozzo, offerta però che da Milano non è ancora arrivata. L'Inter dal canto suo non pare, invece, intezionata ad investire una somma così importante a gennaio per l'argentino (mancano gli introiti della Champions e gran parte del budget a disposizione sarebbe destinato all'operazione Kulusevski) e punterebbe ad inserire nell'affare delle contropartite tecniche. Cosa non molto gradita dai bianconeri che, al contrario, preferirebbero tutto cash. Situazione di stallo allora, con l'Inter che potrebbe a questo punto virare definitivamente su altri nomi.