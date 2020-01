Cessione di Teodorczyk: situazione che non si sblocca

Teodorczyk in uscita da Udine? Sì, ma ancora ad oggi la situazione non si sblocca. L'interesse del Besiktas, che si era fatto avanti nelle scorse settimane, è scemato, c'è ancora l'offerta dell'Anderlecht che però non soddisfa l'Udinese. Prestito con diritto di riscatto, i bianconeri preferirebbero l'obbligo ad una cifra non inferiore ai 5 milioni. Il giocatore, che a Udine non riesce a trovare spazio, vorrebbe rilanciarsi altrove e un po' di pressione la sta facendo.