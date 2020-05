Anche il Napoli su De Paul: partenopei pronti ad offrire soldi più un'eventuale contropartita per abbassare le pretese dei bianconeri

C'è anche il Napoli tra le diverse squadre alla finestra per Rodrigo De Paul. Il giocatore piace molto a Gennaro Gattuso per la sua duttilità ed i partenopei, nonostante la folta concorrenza, potrebbero fare un tentativo per l'argentino. Soldi più un'eventuale contropartita (che sarebbe stata individuata in Luperto) per cercare di abbassare il prezzo di 40 milioni di euro fissato dall'Udinese per il diez.