Per Gaetano Monachello si prospetta un altro trasferimento nel mercato di gennaio. L’attaccante classe ‘94 infatti è in uscita da Prodenone, dove ha collezionato 11 presenze senza gol, e potrebbe trasferirsi non molto lontano. Sulle sue tracce, come riporta il Corriere dello Sport c’è il Venezia che avrebbe superato la concorrenza del Cosenza.