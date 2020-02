Davide Gavazzi è stato fermato da una elongazione. Questa la diagnosi che dovrà essere confermata in giornata dall’esito degli esami ai quali il centrocampista si è sottoposto in giornata. L’ex blucerchiato (sette presenze in serie A con la Sampdoria nella stagione 2013-14) non sarà disponibile per la trasferta di sabato al Vigorito di Benevento,