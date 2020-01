Pordenone, Lovisa: "Bocalon sempre stato il nostro primo obiettivo per l'attacco, ora faremo qualcosa anche in difesa"

Dopo la definizione dello scambio Bocalon-Monachello fra Pordenone e Venezia il ds del Ramarri Matteo Lovisa ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni di TrivenetoGoal.it: "Gran momento per il nostro mercato, arriva un attaccante titolare del Venezia. Tanti nomi sono usciti, il primo obiettivo è sempre stato lui, ci siamo esposti solo all’ultimo, per cercare di completare l’organico, ci darà molto in campo e nello spogliatoio, sul ragazzo non abbiamo sbagliato, ci darà una grande mano. Davanti siamo migliorati, faremo qualcosa dietro senza fretta; ora pensiamo a Frosinone, adesso le nostre attenzioni sono su quello”