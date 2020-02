Pordenone, Lovisa assicura: "Saremo in lotta per la promozione nella massima serie fino alla fine"

Il presidente del Pordenone Mauro Lovisa dalle colonne de Il Gazzettino ha parlato della corsa alla Serie A spiegando che la squadra lotterà fino in fondo per un traguardo che a inizio anno nessuno avrebbe pronosticato: “Mi allineo, garantendo al popolo neroverde che veramente saremo in lotta per la promozione nella massima serie sino alla fine. Se non per il salto diretto, almeno per quella da raggiungere attraverso i play off. - continua Lovisa parlando poi dei possibili ingressi in società – Stiamo finalizzando l’operazione, siamo ai dettagli tecnici e presto entreranno soci sia della nostra regioni che esterni a essa. Ci saranno delle belle sorprese”.