Pordenone-Livorno, le probabili formazioni: le scelte di mister Tesser

Il match di domani con il Livorno improvvisamente è diventato importantissimo. Il Pordenone è chiamato a riprendere il cammino dopo le due sconfitte di fila.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Il Porsconfitte consecutive rispettivamente contro Pescara e Spezia. Nella sfida contro gli abruzzesi la sconfitta è stata decisa tra il 50 e il 60esimo minuto, momento in cui i delfini gli hanno inflitto i 2 gol. Contro lo Spezia il Pordenone ha giocato una gara sottotono, non riuscendo a un tiro in porta. Se i neroverdi vorranno puntare alla serie A sabato dovranno fare un solo risultato, la vittoria.

COME ARRIVA IL LIVORNO - Il Livorno proviene da 3 sconfitte e due pareggi nelle ultime 5 partite, di cui due sconfitte consecutive rispettivamente contro Perugia ed Ascoli. Se con il Perugia il passivo non è stato pesante, solo 1-0, la sconfitta contro l’Ascoli per 3-0 ha sancito l’esonero di Tramezzani ed il ritorno in panchina di Breda.

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Barison, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavazzi; Strizzolo, Bocalon. All. Tesser.

Livorno (4-3-3): Plizzari; Del Prato, Bogdan, Boben, Porcino; Luci, Viviani, Rocca; Marras, Braken, Murilo. All. Breda.