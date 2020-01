Poco utilizzato nel corso della prima parte di stagione da mister Luciano Zauri, Luca Crecco potrebbe lasciare Pescara in questa finestra di mercato. L'ex Lazio non trova collocazione nell'attuale sistema di gioco utilizzato dal tecnico biancazzurro e potrebbe accettare di trasferirsi in prestito al Pordenone, società fortemente interessata.