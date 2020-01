Pordenone in pole per Ranieri, ma occhio alla concorrenza

È il Pordenone la squadra da considerarsi in pole per Luca Ranieri, difensore della Fiorentina cresciuto nel settore giovanile dei viola. Qualora la società toscana decidesse di aprire le porte al prestito del giocatore, contestualmente all'arrivo di un altro giocatore alla corte di Giuseppe Iachini, i Ramarri però non sono l'unico club interessato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb, su Ranieri ci sono infatti anche altri società di Serie B: Ascoli, Pisa e Pescara.