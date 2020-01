Pordenone, il diesse Lovisa: "Prenderemo un attaccante, ma dovrà avere determinate caratteristiche. Valutiamo anche un possibile innesto nel reparto difensivo"

Matteo Lovisa, Ds del Pordenone e figlio del presidente Mauro, ha parlato di mercato ai microfoni del Messaggero Veneto. Queste le sue parole riportate da Trivenetogoal.it:

«Arriverà un attaccante, ma dovrà avere le caratteristiche che si sposano col nostro modo di giocare e dovrà avere l’umiltà di accettare di restare ogni tanto in panchina, qualora Strizzolo e Ciurria dovessero andare forte come dimostrato nel corso del girone d’andata. Ci hanno proposto Falcinelli del Perugia, Moncini della Spal e Moreo dell’Empoli: tutti ottimi attaccanti. Vedremo cosa fare. Monachello? È un calciatore che può avere mercato: con lui parleremo e valuteremo. Sicuramente non ha reso per quanto ci aspettavamo sotto il profilo realizzativo»

«Stiamo alla finestra se esce un’occasione nel reparto difensivo, magari un esterno sinistro: valuteremo con calma. Sicuramente, dal punto di vista delle uscite, posso dire che nessuno dei nostri ci ha chiesto di andare via, anche perché tutti sono stati coinvolti dal mister nelle scelte tecniche».