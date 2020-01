Pordenone, attiva la vendita degli abbonamenti per il girone di ritorno: tutte le info

“Febbre a 95”: il Pordenone Calcio attiva gli abbonamenti del girone di ritorno. Per vivere in prima fila le ultime 9 gare casalinghe della stagione 2019/20 di serie B.

I prezzi:

TRIBUNA DISTINTI: intero 95 euro, ridotto over 65 e 16-19 anni 75 euro, under 16 30 euro, abbonato Udinese 60 euro, disabile 30 euro, accompagnatore disabile 60 euro

TRIBUNA LATERALE NORD: intero 160 euro, ridotto over 65 e 16-19 anni 130 euro, under 16 50 euro, abbonato Udinese 70 euro

TRIBUNA CENTRALE NORD: intero 260 euro, ridotto over 65 e 16-19 anni 210 euro, under 16 65 euro, abbonato Udinese 180 euro

VIP CLUB: intero 750 euro (con hospitality + parcheggio)

Chi non avesse la PN Card, a cui è necessario associare l’abbonamento, potrà sottoscriverla al costo di 5 euro. Tutti gli abbonati del Pordenone potranno acquistare il biglietto delle gare casalinghe dell’Udinese a 10 euro nei settori Tribuna Distinti e Tribuna Laterale sud (escluse le gare con Inter e Juventus).

Sportello attivo al centro sportivo De Marchi (ingresso zona bar) mercoledì 8 gennaio, giovedì 9 e venerdì 10 dalle 17 alle 19, sabato dalle 10 alle 12.30 (seguirà comunicazione con gli orari della prossima settimana). Oppure nelle rivendite delle province di Pordenone (presentando una Fidelity Card), Udine (presentando una Fidelity Card) e su sport.ticketone.it (con Fidelity Card, sottoscrivibile anche online a 10 euro). Per informazioni scrivere a biglietteria@pordenonecalcio.com.

Indirizzi rivendite provincia di Pordenone: viale della Libertà 67, Pordenone; via Piave 58, Pordenone; via XX Settembre 31, Roveredo in Piano; viale Trento 100, Sacile; via Fratelli Rosselli 24, Sacile; via Corridoni F. 21, Spilimbergo.

Indirizzi rivendite provincia di Udine: via Aquileia 89, Udine; via Pio Vittorio Ferrari 6, Udine; via Antonio Caccia 53, Udine; via delle Acacie 2, Codroipo; piazza Indipendenza 32, Cervignano del Friuli; piazza Indipendenza 20, Latisana; piazzale Osoppo 12, Latisana; via Divisione Osoppo 33, Tolmezzo; via Julia 1, San Daniele del Friuli; via Roma 21, Palazzolo dello Stella; via Vittorio Veneto 318, Tarvisio; via del Collio 21, San Giovanni al Natisone.