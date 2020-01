Pobega su DAZN: "Il Pordenone ha un grande gruppo dove si lotta e ci si sacrifica per gli altri. Otteniamo la salvezza e poi si vedrà"

Queste le parole di Pobega al termine della gara:

"Dispiaciuti per non aver portato a casa i 3 punti. Ogni partita cerchiamo di lottare su ogni pallone per lottare e vincere. Poi si vedrà alla fine dove finiremo. L'allenatore mi aiuta tanto e mi tiene sempre sul pezzo. Il Pordenone ha un grande gruppo dove si lotta e ci si sacrifica per gli altri. Stiamo giocando sempre per i 3 punti, ottenuta la salvezza vedremo dove possiamo arrivare. Il goal lo dedico alla famiglia"