Lovisa non ci sta: “Sono indignato, il rigore subito è inesistente.... nessuno ha toccato il giocatore del Frosinone"

“Sono indignato, il rigore subito è inesistente.... nessuno ha toccato il giocatore del Frosinone. C’era anche un rigore per noi”. Tuona a caldo in esclusiva a TuttoMercatoWeb il presidente del Pordenone, Mauro Lovisa. “Ho già pagato a Parma due anni fa, che non succeda un’altra cosa del genere. Tiro giù i vertici del calcio italiano. È uno scandalo, il Frosinone non avrebbe mai fatto un gol. Sono indignato, è una vergogna. Questo arbitro - conclude un furioso Lovisa - non deve più arbitrare”.