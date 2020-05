La B potrebbe partire dopo la Serie A e allungare la stagione fino ad agosto

"Balata allunga per concludere. La Lega chiede alla FIGC di partire dopo la A e finire ad agosto. I club sperano in un allenamento del protocollo medico scientifico, insostenibile così come è adesso". Così il Corriere dello Sport, nell'edizione interna, titola sulle ultime novità in Serie B, con la cadetteria che vorrebbe riprendere ma con regole sanitarie meno stringenti rispetto a quelle attualmente presenti nel protocollo.