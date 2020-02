Bassoli: "Servirebbe una vittoria, le partite ravvicinate possono aiutare"

Bassoli ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Chievo: “La sconfitta pesa, siamo alla ricerca di questa vittoria che ci servirebbe, soprattutto per il morale. Nel primo tempo siamo andati male, nel secondo tempo abbiamo reagito, dobbiamo ripartire da qui, dai nostri mezzi per riuscire a ottenere il risultato dalla prossima partita. Resa offensiva? Credo sia stata una partita abbastanza equilibrata, loro hanno trovato un gran gol e la gara si è messa in discesa. Noi abbiamo fatto di tutto per pareggiare, senza trovare l'occasione clamorosa, ma siamo entrati in area quattro cinque volte, lì basta poco per arrivare al gol, purtroppo stavolta non è andata. Partite ravvicinate? Penso sia un bene, perchè avremo diverse chance ravvicinate per ricreare l'entusiasmo che c'era poco tempo fa”.