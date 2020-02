Allarme Coronavirus, la Lega B resta in attesa delle determinazioni delle Autorità Competenti

Riportiamo di seguito il comunicato diramato dalla Lega B in merito all'imminente prosieguo del torneo cadetto data l'emergenza Coronavirus: "A seguito della riunione tenutasi nella giornata di ieri in FIGC e dei preavvisati provvedimenti normativi, la LNPB resta in attesa delle determinazioni delle Autorità Competenti in ordine alle manifestazioni sportive alle quali si uniformerà".