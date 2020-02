Pordenone - Chievo Verona 0-1, LE PAGELLE, Strizzolo ci prova, Di Gregorio fa quello che può

Di Gregorio 6,5 - Vola nel secondo tempo a deviare sulla traversa il colpo di testa a botta sicura di Vignato. Incolpevole sul goal

Vogliacco 5,5 - Si vede che non è la sua giornata dai 2 controfalli fatti in pochi minuti.

Camporese 5,5 - Lascia troppo spazio a Garritano in occasione del goal. Per il resto riesce a contenere il Chievo con tranquillità

Bassoli 6,5 - Non fa rimpiangere Barison. Migliore del reparto arretrato

De Agostini 6 - Il capitano prova a scuotere i suoi con tanti cross. La mira oggi è da rivedere

Gavazzi 5,5 - Sempre tanta quantità. Oggi manca un po la qualità in fase offensiva

Burrai 6 - Prova a far partire l'azione come sempre. Un po di imprecisione in alcune situazioni

Pobega 6 - Tanta qantità nel talentino ramarro che cerca anche il goal con tiri da fuori molto pericolosi

Tremolada 5 - Gioca spesso da fermo. Deve ritrovare il ritmo partita per poter davvero incidere in questa categoria

Dal 46' Bocalon 5,5 - Non riesce a cambiare il volto della partita, ma ha l'alibi di avere pochi palloni giocabili

Strizzolo 6 - Corre tanto e cerca di pressare gli avversari. Esce con un dolore al costato dopo una partita di grande sacrificio

Dal 69' Candellone 5 - Non entra mai in partita e non crea pericoli

Ciurria 5 - Sbaglia tanto e spesso. Perde il tempo per le imbucate che sono il suo marchio di fabbrica. Partita molto al di sotto delle sue possibilità

Dal 64' Chiaretti 6 - Prova a mettere nuova linfa al gioco dei ramarri. Entra bene ma non riesce ad incidere sul risultato