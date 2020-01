Apu OWW-Kleb Ferrara 69-74, LE PAGELLE: Apu sconfitta (da Ferrara) e fischiata (dai suoi tifosi)

L'Apu incerottata perde da Ferrara 69-74 e si prende pure i fischi di un Carnera insoddisfatto. Queste le pagelle dell'incontro:

Cromer 4,5: illude con due canestri di qualità all'inizio poi torna a sparacchiare e a risultare dannoso per una squadra che, questa sera, aveva bisogno di rivolgersi ad altri terminali offensivi. Scomparso dai radar.

Gazzotti 5,5: non è brillante, anche a causa di qualche acciacco, e lo si vede. Ha quantomeno il merito di non abbandonare mai la lotta, pur in maniera irruenta.

Amato 5: non incide in alcun modo su questa partita se non con qualche passaggio dei suoi, comunque inutile ai fini del risultato

Antonutti 6: ci prova, combatte, incita i compagni, mostra quello che si chiama 'attaccamento alla maglia'. Nemmeno questo, purtroppo, è bastato.

Zilli 6: non ha particolari colpe in una partita nella quale molti altri steccano.

Jerkovic 5: altro esame fallito sebbene non possa essere giudicato per questa precisa partita, sfuggita di mano troppo presto ai bianconeri.

Beverly 5,5: tanti punti ma mai la sensazione che riesca a prendere in mano la squadra in momenti di difficoltà simili.

Nobile 5,5: parte bene, si prende responsabilità anche per altri ma, anche per lui questa non è la serata migliore per usare un eufemismo

All. Ramagli 5: dopo quattro vittorie ora si devono contare tre sconfitte. Questa, per gli strascichi lasciati nell'immediato, è la più dolorosa.