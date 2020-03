Serie A spaccata tra chi vorrebbe giocare e che invece pensa che il campionato sia già finito: l'Udinese sta con la Juve

Sarà l'evolversi dell'epidemia a dettare i tempi dell'eventuale riapertura e ripresa dei giochi in Serie A. Intanto i club continuano a litigare. Chi ha ancora obiettivi da raggiungere spinge per andare avanti, altri vorrebbero lo stop definitivo. Schieramenti divisi in attesa che venga presa una decisione definitiva.

Tanti club pensano che la stagione sia finita: Torino, Brescia, Sampdoria, Bologna, poi le due milanesi, il Genoa e la SPAL. In mezzo non sarebbero ancora schierate del tutto, in attesa di sviluppi, Juventus e Udinese, le quali però va detto che ad oggi sono più propense per lo stop definitivo. Sperano che si possa tornare a giocare invece Lazio, Napoli, Cagliari, Atalanta, Roma, Fiorentina, Hellas Verona, Parma, Sassuolo, Lecce.