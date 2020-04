Mitrovic: "Dovevo tornare all'Anderlecht, ma non riuscirono a cedere un giocatore all'Udinese e dovetti andare al Fulham"

Mitrovic, attaccante del Fulham e della nazionale serba, ha svelato un retroscena di mercato relativo al 2018, quando il Newcastle decise di liberarlo: "Il giorno della scadenza è stato il più stressante della mia vita! Avevo viaggiato da Newcastle in Belgio per tornare all'Anderlecht, ma non si trovò l'accordo perché non riuscirono a vendere uno dei loro giocatori all'Udinese, quindi non potevano permettersi il mio ingaggi. Il Newcastle allora mi parlò dell'interesse di Fulham e Middlesbrough e io diedi la mia disponibilità". Chissà chi era il giocatore trattato dall'Udinese e che non arrivò...