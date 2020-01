Brutto incidente per l'ex bianconero Obodo: "Sono vivo per miracolo"

Altra disavventura, questa volta doppia, per l'ex centrocampista bianconero Christian Obodo. Il nigeriano, che ora si trova in patria, è sopravvissuto a due terribili incidente automobilistici nel fine settiamana, il per Enugu e il secondo a Ozoro, nello Stato del Delta. A raccontare l'accaduto è stato direttamente lui: "Sono rientrato in Nigeria per il funerale di mio zio, dopo la celebrazione, mentre stavo tornando da Engu, sono stato vittima di un incidente. Sabato scorso, poi, per evitare una buca sono finito con l'auto nel fossato. L'auto si è ribaltata, io, mia madre di 65 anni e mio fratello minore, siamo stati sbalzati fuori. Siamo salvi per miracolo, fortunatamente non ci siamo male, nemmeno un graffio".