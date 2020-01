Sarà Stuparevic il sostituto di Pussetto?

Leggendo la formazione scesa in campo contro il Giorgione quest'oggi in amichevole, salta subito all'occhio il nome di Stuparevic come esterno sinistro. Il serbo di proprietà del Watford era stato mandato in prestito quest'estate in Repubbilca Ceca, al Pribram, ma ora figura tra i nomi a disposizione di mister Gotti. Nulla di ufficiale, ma potrebbe essere lui il profilo cercato dall'Udinese per sostituire Pussetto, andato proprio in Inghilterra. L'ex Vozdovac ha appena 19 anni e si parla benissimo delle sue qualità, inoltre può giocare sia sulle fasce che come attaccante, una duttilità che potrebbe fare molto comodo ai bianconeri.