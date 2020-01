Più Stuparevic che Joao Pedro per rinforzare l'attacco bianconero. L'attaccante serbo, che nella scorsa settimana era in prova qui a Udine (minuti anche nell'ultima amichevole contro il Giorgione), potrebbe essere ceduto in prestito dal Watford, nel quale non ha trovato spazio, all'Udinese fino a fine stagione. Il classe 2000 resta la più più percorribile, difficile invece portare a Udine la giovane stella brasiliana, sbarcata a Londra soltanto poche settimane fa dopo essere stata prelevata dalla Fluminense.